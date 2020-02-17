2020-02-17T07:57:40+03:00
Здоровье

В Барнауле вырыли котлован под большую поликлинику в новом микрорайоне

Людям жизненно необходимо это медучреждение, так как там высокая плотность населения
Анастасия Корягина
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Поликлиника.Поликлиника.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле приступили к строительству нового здания поликлиники №14 на ул. Лазурной в квартале 2002а. Это решит проблему шаговой доступности медучреждений в новых микрорайонах города. В учреждение закупят дорогостоящее оборудование, сообщает «Алтапресс».

Работы не прекращаются даже в выходные дни. Как сообщают жители окрестных домов, тяжелая техника роет огромный котлован.

Поликлиника займет более 15 тысяч кв. метров. Учреждение сможет обслуживать 900 пациентов в смену. Также здесь обустроят дневной стационар на 40 коек.

Сейчас 14-я поликлиника располагается на шести отдельных площадках, ни одна из которых не является специально оборудованной. Новое здание не станет дополнением к уже имеющимся, а заменит их. В нем продумают логистику для удобства пациентов.

К поликлинике прикрепят жителей участка, ограниченного улицами Малахова, Попова, Павловским трактом, Власихинской и Южным Власихинским проездом. Взрослое население микрорайона составляет 60 тыс. человек.

Проект нового здания разработала компания «Алтайгражданпроект», генподрядчиком выступил «Селф». Завершить строительство планируют в конце 2022 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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