2020-02-15T11:55:11+03:00
Общество

На Алтае спасли косулю, которая решила погулять по городу

Сейчас жизни дикого животного ничего не угрожает
Юлия ЕВГРАФОВА
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Косуля с полицейскимКосуля с полицейскимФото: пресс-службы МВД по Республике Алтай
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Полицейские спасли косулю, которая застряла в заборе на территории школы в Горно-Алтайске. После испуганную бедняжку выпустили на волю. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

Молодая косуля по неизвестным причинам забрела в город. Дикое животное выбежало на дорогу перед полицейскими. Неожиданная встреча напугала косулю, и она решила спрятаться от людей, но не смогла. Бедняжка хотела протиснуться между металлическими прутьями ограждения спортзала школы № 9 Горно-Алтайска, но застряла.

- На помощь животному пришли правоохранители. Командир первого взвода городского отделения ОРППС Виталий Угрюмов и стажер в должности полицейского водителя мобильного взвода Марк Райман, - уточняют в ведомстве.

Им удалось вытащить животное, после они связали косуле лапы и передали ее автопатрулю. Те вывезли дикое животное из черты города и отпустили на свободу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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