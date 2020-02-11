Виктор Томенко обсудил судьбу «Холидея»

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:44:23+03:00

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Во вторник, 11 февраля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рабочую встречу с представителем Арбитражного суда Борисом Долгалевым и обсудил с ним судьбу банкротящегося «Холидея».

В целом, речь на встрече шла о вопросах взаимодействия правительства края с Арбитражным судом.

- Наше взаимодействие должно быть исключительно открытым, публичным, в интересах общества, нашего края и всей страны. По делам резонансным действительно надо советоваться, нисколько не давя на мнение судей и судебного сообщества. Но все-таки по таким историям, как вокруг компании «Холидей», возможно сформировать определенную совместную позицию судебной и исполнительной власти. Подобные вещи затрагивают интересы большого количества активных людей, наших предпринимателей. Мы же заинтересованы в том, чтобы они, ведя свое дело, понимали, что есть правила, они понятны и прозрачны, - подчеркнул Виктор Томенко.

Напомним, в феврале прошлого года сеть признали банкротом. Был назначен конкурсный управляющий. Затем в сентябре его отстранили и поставили нового. И вот тут начались проблемы у поставщиков. В итоге уже они оказались на грани разорения.

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ИСТОЧНИК KP.RU