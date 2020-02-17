На два месяца в Барнауле перекроют часть улицы
В Барнауле начиная с 4 марта на два месяца перекроют участок бульвара 9 Января.
Участок будет закрыт для всех видов транспорта. Это связано со строительством канализационного коллектора. В частности речь идет об отрезке дороги от дома №22 до строения №24а.
- Возобновить движение планируется 3 мая, - сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.
В этот период автомобилистов призывают быть внимательными и заранее выбирать возможные пути объезда.
Отметим, в 2020 года по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут проведены работы на 33 объектах. Руководителям организаций ЖКХ уже дали поручение предоставить информацию о планируемых работах. В том случае, если где-то будут отмечаться совпадения, это станет поводом для корректировки планов. Задача профильных органов – синхронизировать работы на сетях с ремонтом дорог.
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ИСТОЧНИК KP.RU