На два месяца в Барнауле перекроют часть улицы

17 Февр. 2020 2020-02-17T04:19:52+03:00

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В Барнауле начиная с 4 марта на два месяца перекроют участок бульвара 9 Января.

Участок будет закрыт для всех видов транспорта. Это связано со строительством канализационного коллектора. В частности речь идет об отрезке дороги от дома №22 до строения №24а.

- Возобновить движение планируется 3 мая, - сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

В этот период автомобилистов призывают быть внимательными и заранее выбирать возможные пути объезда.

Отметим, в 2020 года по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут проведены работы на 33 объектах. Руководителям организаций ЖКХ уже дали поручение предоставить информацию о планируемых работах. В том случае, если где-то будут отмечаться совпадения, это станет поводом для корректировки планов. Задача профильных органов – синхронизировать работы на сетях с ремонтом дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU