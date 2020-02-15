На реализацию нацпроектов в Алтайском крае выделят 22 млрд рублей

15 Февр. 2020 2020-02-15T05:58:39+03:00

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Накануне в правительстве региона состоялось заседание по итогам 2019 года. В том числе на мероприятии обсуждали результаты реализации нацпроектов и говорили о стратегическом развитии. Также был озвучен бюджет, который в этом году планируют потратить на реализацию нацпроектов. Об этом сообщается на официальном сайте Алтайского края.

В России реализуется 12 национальных проектов, в их рамках приняли 67 федеральных проектов. В большинстве из них участвует и Алтайский край. В прошлом году на их реализацию в регионе выделялся бюджет в 17,3 млрд рублей. В итоге было потрачено 16,4 млрд рублей.

- Основное финансирование было сконцентрировано на наиболее крупных нацпроектах: «Демография» - 4,3 миллиарда рублей, «Здравоохранение» - 4,6 миллиарда рублей, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 5,2 миллиарда рублей, «Жилье и городская среда» - 0,9 миллиарда рублей, - рассказал заместитель председателя правительства, министр финансов Алтайского края Данил Ситников.

Остаток средств из федерального бюджета составил 832,2 миллиона рублей. Деньги не освоили по разным причинам. По закону эти средства могут перенести на финансирование нацпроектов в 2020 году. Кстати, сумма, которую планируют потратить на реализацию национальных проектов в Алтайском крае в этом году - 22 млрд рублей.

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В ответ губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил Медведева за постоянное внимание к проблемам региона и вопросам его развития. Также он отчитался о реализации нацпроектов в Алтайском крае (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU