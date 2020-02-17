2020-02-17T04:09:22+03:00
Происшествия

Пожилой паре из Рубцовска снесли уличный туалет и убрали колонку с водой

В любое время под снос пойдет и их единственное жилье
Анна СЕМИНА
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Стариков оставили без туалета и воды, осталось свет отключитьСтариков оставили без туалета и воды, осталось свет отключитьФото: pixabay.com
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Жизнь семьи пенсионеров Смирновых превратилась в ад еще в 2009 году, когда их старый дом признали аварийным, они так и не дождались переселения, а теперь еще им и существование портят.

Суд обязал местных чиновников предоставить семье двухкомнатную квартиру, взамен разрушающихся метров на Рабочем тракте, 13. То здание давно признали аварийным. Однако даже спустя столько лет подходящего варианта в городе не нашлось. Более того, стариков выживают и из их халупы, сообщают «Вести Алтай».

– Администрация Рубцовска снесла ему (Владимиру Смирнову, хозяину дома.– прим.ред.) на улице туалет. А он человек преклонного возраста. Убрали колонку с водой. То есть ухудшаются условия, и его вынуждают съехать в какое-то съёмное жильё с этого дома. Ему завышается оплата коммунальных платежей. Не далее как сегодня мы звонили в «Алтайкрайэнерго»: он подал показания 190 киловатт, ему начислили 800, - говорит юрист Евгений Соснов.

По словам хозяина дома, он уже общался с неким бригадиром, который заявил, что у него есть разрешение на снос. Но куда переезжать-то? По мнению юриста семьи маневренный фонд в городе есть, вот только распределяется он странно. Теперь пенсионеры готовят очередной иск в суд, теперь на судебных приставов, которые не могут исполнить предыдущее решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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