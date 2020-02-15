В алтайском селе 12 детей-сирот получили квартиры в новостройке

15 Февр. 2020 2020-02-15T09:47:31+03:00

В этом году власти планируют купить еще 400 квартир для этих целей

Изменить размер текста: A A

12 детей-сирот получили новые квартиры в селе Поспелиха. Ключи им вручили еще вчера, 14 февраля. В общей сложности в этом алтайском селе купили 30 квартир. Остальные новоселам передадут в ближайшее время. Все они находятся в трехэтажной новостройке по адресу улица Советская. Об этом сообщается на официальном сайте Алтайского края.

- Это полноценные однокомнатные квартиры, площадь каждой 30 - 33 квадратных метра. Как и предусмотрено техзаданием, помещение предоставляется с чистовой отделкой, установленной сантехникой, счетчиками и электрической плитой, - пояснила начальник отдела учета и предоставления жилых помещений Регионального жилищного управления Оксана Вишнева.

Также в 2020 году власти Алтайского края планируют купить для детей-сирот еще порядка 400 квартир. Специалисты также добавляют, что подобного рода жилье первые пять лет предоставляется на условиях договора найма (специализированного жилого помещения). В дальнейшем его уже можно приватизировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жильцам аварийного дома экстренно предоставили квартиры

Барнаульцам в экстренном порядке нашли квартиры для переселения из «дома-трещины»,потому что здание может разрушиться в любой момент. Этот дом находится по адресу ул. 1-я Западная, 49а (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU