В Барнауле пожарные спасли мужчину из горящего дома

16 Февр. 2020 2020-02-16T14:11:22+03:00

Мужчина сам не смог бы покинуть жилище

Изменить размер текста: A A

Под Барнаулом пожарные спасли от смерти мужчину. Пожар случился в ночь на 16 февраля, в поселке Затон.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в одном из частных домов на улице Озерная загорелась кровля частника. В это время в доме находился больной мужчина который сам не мог бы выйти из дома. Жителя поселка спасли пожарные.

- Пожар был локализован и ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Огнеборцам также удалось предотвратить угрозу распространения огня на соседние постройки, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В работе были задействованы восемь единиц техники, 29 человек личного состава.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Барнауле загорелся частный дом

В Барнауле по адресу Северо-Западная, 185 загорелся частный дом. Площадь пожара составила 120 кв.метров (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU