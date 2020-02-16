2020-02-16T14:11:22+03:00
Происшествия

В Барнауле пожарные спасли мужчину из горящего дома

Мужчина сам не смог бы покинуть жилище
БОРЗОВ Денис
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Пожарная техника на вызовеПожарная техника на вызовеФото: предоставлено пресс-службой
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Под Барнаулом пожарные спасли от смерти мужчину. Пожар случился в ночь на 16 февраля, в поселке Затон.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в одном из частных домов на улице Озерная загорелась кровля частника. В это время в доме находился больной мужчина который сам не мог бы выйти из дома. Жителя поселка спасли пожарные.

- Пожар был локализован и ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Огнеборцам также удалось предотвратить угрозу распространения огня на соседние постройки, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В работе были задействованы восемь единиц техники, 29 человек личного состава.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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