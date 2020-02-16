2020-02-16T08:11:47+03:00
Происшествия

В Барнауле загорелся частный дом

Тушили пожар 33 человека, применяя 10 единиц техники
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Возгорание дома. Фото: Инцидент БарнаулВозгорание дома. Фото: Инцидент Барнаул
Изменить размер текста:

В Барнауле по адресу Северо-Западная, 185 загорелся частный дом. Об этом сообщили в соцсетях в паблике «Инцидент Барнаул».

Площадь пожара составила 120 кв.метров. По последним данным, пострадавших нет.

- Через 23 минуты после поступления сообщения, пожарным расчетам удалось локализовать пожар, а затем и ликвидировать. Для бесперебойной подачи воды к месту тушения был задействован пожарный гидрант. Травмированных в результате пожара нет, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Предварительной причиной стало нарушение правил монтажа электрооборудования в доме. На месте тушили пожар 33 человека из личного состава с применением 10 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Новоалтайске начал рушиться фасад новостройки

В этом доме в Новоалтайске отпала кирпичная облицовка. Также в нескольких местах уже видно слой утеплителя, который находится под ней (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаульский футбольный матч закончился дракой с приемами дзюдо
По «Культуре» покажут программу про Алтайский край
В Барнауле загорелся частный дом
В Барнауле рядом с гостиницей появится новый памятник
Виктор Томенко: мы готовим гребной канал к международным соревнованиям
«Дети лейтенанта Шмидта» в Барнауле сняли клип про несвоевременную велоакцию
На Алтае спасли косулю, которая решила погулять по городу
Под Барнаулом работал изолятор по коронавирусу
В алтайском селе 12 детей-сирот получили квартиры в новостройке
Жительница Барнаула очистилась от порчи за деньги, отложенные на свадьбу сына
В Новоалтайске начал рушиться фасад новостройки
На реализацию нацпроектов в Алтайском крае выделят 22 млрд рублей
В Алтайском крае ищут водителя, который сбил двух пешеходов
На выходных в Алтайском крае потеплеет до +3 градусов
Денис Ивлев стал новым директором Алтайтурцентра
«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России
Жителя Заринска посадили за преступление, совершенное почти 17 лет назад
В Барнауле вышла книга Вильяма Озолина, посвященная его любимой женщине