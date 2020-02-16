В Барнауле загорелся частный дом

16 Февр. 2020 2020-02-16T08:11:47+03:00

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В Барнауле по адресу Северо-Западная, 185 загорелся частный дом. Об этом сообщили в соцсетях в паблике «Инцидент Барнаул».

Площадь пожара составила 120 кв.метров. По последним данным, пострадавших нет.

- Через 23 минуты после поступления сообщения, пожарным расчетам удалось локализовать пожар, а затем и ликвидировать. Для бесперебойной подачи воды к месту тушения был задействован пожарный гидрант. Травмированных в результате пожара нет, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Предварительной причиной стало нарушение правил монтажа электрооборудования в доме. На месте тушили пожар 33 человека из личного состава с применением 10 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU