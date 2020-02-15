2020-02-15T06:56:59+03:00
Общество

В Новоалтайске начал рушится фасад новостройки

Похожая ситуация уже была два года назад
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Фото: Алтайский портал недвижимостиФото: Алтайский портал недвижимости
Изменить размер текста:

В Новоалтайске разрушается фасад торцевой стены в одной из новостроек. Речь идет о доме по адресу улица Октябрьская, 25. Похожее обрушение уже было несколько лет назад, пишет «Алтайский портал недвижимости».

В этом доме в Новоалтайске отпала кирпичная облицовка. Также в нескольких местах уже видно слой утеплителя, который находится под ней. Дом по адресу улица Октябрьская, 25 был построен из монолитного каркаса, стены заполняли газобетонными блоками, утепляли снаружи, а затем облицовывали кирпичом и красили.

Отмечается, что два года назад уже было похожее обрушение фасада на 12 этаже. Но тогда поврежденную часть достаточно быстро восстановили. Сейчас масштаб разрушение значительно больше.

К слову, этот дом ЖК «Облака» был построен и сдан в 2014 году. Этим проектом занималась ГК «Партнер», прославившаяся долгостроем «Демидов парк». В те годы он был самым современным и высоким в Новоалтайске. В этом здании впервые появились кладовые в подвале для сезонных вещей жильцов, спецпомещения для хранения «детского транспорта» и панорамное остекление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Алтайском крае из-за снега рушится крыша в ветхих многоквартирных домах

В Алтайском районе (ул. Советская, 126) из-за нечищенного снега рухнула крыша трехэтажного многоквартирного дома. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Барнаула очистилась от порчи за деньги, отложенные на свадьбу сына
В Новоалтайске начал рушится фасад новостройки
На реализацию нацпроектов в Алтайском крае выделят 22 млрд рублей
В Алтайском крае ищут водителя, который сбил двух пешеходов
На выходных в Алтайском крае потеплеет до +3 градусов
Денис Ивлев стал новым директором Алтайтурцентра
«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России
Жителя Заринска посадили за преступление, совершенное почти 17 лет назад
В Барнауле вышла книга Вильяма Озолина, посвященная его любимой женщине
Загруженность шоссе Ленточный бор в Барнауле 14 февраля выше обычного
Алтайское предприятие вложит 44 млрд рублей в металлургическую промышленность региона
Выпускников АлтГТУ готов трудоустроить один из крупнейших машиностроительных заводов России
Барнаул хочет получить 25 млрд рублей на новые трамваи и линии для электротранспорта
15 февраля жителей Барнаула приглашают бесплатно покататься на снегоходах
Налог для самозанятых жителей Алтайского края может появиться в 2020 году
ВТБ Лизинг предлагает Ford Transit на льготных условиях
В Бийске набирают популярность собаки, похожие на лютоволка из «Игры престолов»
На создание национального парка «Тогул» могут выделить 20 млн рублей
Лаба-2020: «Ростелеком» поддержал всемирную акцию «Открытая лабораторная» в алтайском вузе
Алтайские моржи подрались в снегу ради хорошей погоды в Москве
В Барнауле девушка выпала с 14 этажа
Федеральное руководство «Единой России» поддержало кандидатуру Франка на пост главы Барнаула
В Алтайском крае увеличилось число онкобольных
Два криминальных авторитета избили и похитили человека
На ледовых переправах в Алтайском крае увеличилась грузоподъемность
Жители подвала из Барнаула намерены вновь поехать на шоу к Гордону
Эльвира Набиуллина ответила на вопрос алтайских журналистов об ипотеке
17-летний парень зарезал своего отчима
Дезинфекцию провели на складе «Почты России» в Барнауле