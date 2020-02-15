В Новоалтайске начал рушится фасад новостройки

15 Февр. 2020 2020-02-15T06:56:59+03:00

Похожая ситуация уже была два года назад

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В Новоалтайске разрушается фасад торцевой стены в одной из новостроек. Речь идет о доме по адресу улица Октябрьская, 25. Похожее обрушение уже было несколько лет назад, пишет «Алтайский портал недвижимости».

В этом доме в Новоалтайске отпала кирпичная облицовка. Также в нескольких местах уже видно слой утеплителя, который находится под ней. Дом по адресу улица Октябрьская, 25 был построен из монолитного каркаса, стены заполняли газобетонными блоками, утепляли снаружи, а затем облицовывали кирпичом и красили.

Отмечается, что два года назад уже было похожее обрушение фасада на 12 этаже. Но тогда поврежденную часть достаточно быстро восстановили. Сейчас масштаб разрушение значительно больше.

К слову, этот дом ЖК «Облака» был построен и сдан в 2014 году. Этим проектом занималась ГК «Партнер», прославившаяся долгостроем «Демидов парк». В те годы он был самым современным и высоким в Новоалтайске. В этом здании впервые появились кладовые в подвале для сезонных вещей жильцов, спецпомещения для хранения «детского транспорта» и панорамное остекление.

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ИСТОЧНИК KP.RU