В Новоалтайске начал рушится фасад новостройки
В Новоалтайске разрушается фасад торцевой стены в одной из новостроек. Речь идет о доме по адресу улица Октябрьская, 25. Похожее обрушение уже было несколько лет назад, пишет «Алтайский портал недвижимости».
В этом доме в Новоалтайске отпала кирпичная облицовка. Также в нескольких местах уже видно слой утеплителя, который находится под ней. Дом по адресу улица Октябрьская, 25 был построен из монолитного каркаса, стены заполняли газобетонными блоками, утепляли снаружи, а затем облицовывали кирпичом и красили.
Отмечается, что два года назад уже было похожее обрушение фасада на 12 этаже. Но тогда поврежденную часть достаточно быстро восстановили. Сейчас масштаб разрушение значительно больше.
К слову, этот дом ЖК «Облака» был построен и сдан в 2014 году. Этим проектом занималась ГК «Партнер», прославившаяся долгостроем «Демидов парк». В те годы он был самым современным и высоким в Новоалтайске. В этом здании впервые появились кладовые в подвале для сезонных вещей жильцов, спецпомещения для хранения «детского транспорта» и панорамное остекление.
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ИСТОЧНИК KP.RU