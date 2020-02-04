Жильцам аварийного дома экстренно предоставили квартиры

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:20:14+03:00

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Барнаульцам в экстренном порядке нашли квартиры для переселения из «дома-трещины», который находится по адресу ул. 1-я Западная, 49а. До этого они четыре года ждали переселения в безопасное жилье.

Переселили жильцов аварийного дома 3 февраля. Здание, в котором они жили до этого, признали подлежащим сносу еще в 2015 году. Как рассказали общественники «Гражданского патруля», на здании появились новые трещины. Жить в этом доме было просто опасно для жизни. До момента переселения в нем жили еще три семьи.

- Вчера мы предложили гражданам переехать в квартиры муниципального фонда. Вместе с гражданами провели осмотр этих жилых помещений, переехать согласились жильцы квартиры №8. Уже сегодня эта работа продолжена. Граждане, проживающие в квартире № 6, также согласились на переезд в предложенное жилье, - сообщил главный инженер комитета ЖКХ Барнаула Денис Ращепкин.

В итоге одной семье предложили двухкомнатную квартиру, другой – «трешку».

В пресс-службе мэрии Барнаула также добавили, что жителям аварийного здания несколько раз говорили о возможности получения ежемесячных денежных выплат на оплату расходов по аренде жилья или предоставления помещений маневренного фонда. Но за этими компенсациями жители не обращались.

Кстати, сегодня, 4 февраля, пройдет заседание суда, на котором возможно администрация и жители аварийного дома придут к примирению.

ИСТОЧНИК KP.RU