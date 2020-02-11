Полицейские задержали мужчину, который показывал детям свое достоинство

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:37:53+03:00

У него уже есть ряд судимостей

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В Барнауле полицейские задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в демонстрации полового органа. Он показывал свое достоинство посторонним детям.

Как предварительно установило следствие, инцидент произошел 7 февраля. В тот день мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

- Он зашел в подъезд жилого дома в городе Барнауле и постучал в одну из квартир. После того, как 10-летний мальчик открыл дверь, подозреваемый совершил в отношении него иные действия сексуального характера, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего». В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

По информации полиции, мужчина уже был неоднократно судим за кражи, грабежи, иные преступления имущественного характера. Из тюрьмы вышел в 2017 году. В последнее время работал на мебельном производстве разнорабочим.

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ИСТОЧНИК KP.RU