В Алтайском крае из-за снега рушится крыша в ветхих многоквартирных домах

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:20:29+03:00

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В Алтайском районе из-за нечищенного снега рухнула крыша трехэтажного многоквартирного дома. По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал.

Как сообщает «Катунь24», проблемы остались: в жилых помещениях на 3-м этаже, который теперь отделяет от улицы только натяжной потолок и балки, стало холодно (+14 градусов). Жильцам придется самостоятельно оплачивать ремонт или делать его своими силами.

По словам жителей региона, причина - кровля изначально была неправильно сложена, а сам дом – восстановленный долгострой, который начали возводить в 1991 году, а сдали – в 2006.

Как сообщает Алтайский портал недвижимости, по документам здание оформлено, как новострой, очередь на капремонт подойдет только к 2040-му году. Но местные жители убеждены, он необходим уже сейчас, иначе хрупкая конструкция кровли рухнет еще раз. Проблемы выявлены и в коммуникациях – трубы сильно поизносились.

Есть проблемный дом и в Барнауле. Это исторический памятник - дом Лесневского на ул. Ползунова, 56. Из-за снега и здесь начались проблемы с крышей. Однако в этом случае провал крыши ожидаем - строение 1907 года не реставрировали 30 лет. А в нем до сих пор живут три семьи. Администрация города предлагает им оплату аренды другой квартиры или переселиться в маневренном фонде. Но граждане отказывается, это обусловлено ужасным состоянием фонда в Алтайском крае.

Архитектурная мастерская Тоскина ранее готовила проект по реконструкции здания, которая бы обошлась в 52 млн. рублей. Людей бы расселили, а дом оборудовали под музей. Но проекту не суждено было реализоваться, виной тому – нехватка денег в бюджете.

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ИСТОЧНИК KP.RU