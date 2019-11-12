2019-11-13T09:21:23+03:00
Политика

Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с главой Алтайского края

Виктор Томенко отчитался о реализации в регионе нацпроектов
Юлия ЕВГРАФОВА
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Дмитрий Медведев прибыл в БарнаулДмитрий Медведев прибыл в БарнаулФото: пресс-службы администрации Барнаула
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В Алтайский край 12 ноября с рабочим визитом прибыл председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Вечером в Барнауле он встретился с главой региона Виктором Томенко.

Премьер-министр подчеркнул, что он продолжает ранее начатое совещание по развитию сельских территорий, и Алтайский край выбрал для его проведения не случайно. В ответ губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил Медведева за постоянное внимание к проблемам региона и вопросам его развития. Также он отчитался о реализации нацпроектов в Алтайском крае.

Премьер-министр Дмитрий Медведев Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Премьер-министр Дмитрий МедведевФото: пресс-службы администрации Барнаула

- В целом на реализацию национальных проектов в этом году было выделено более 16,5 млрд рублей. Большая часть средств - это порядка 12,5 млрд рублей, поступило из федерального бюджета. В этом году мы сконцентрировались на нескольких проектах: «Демография» - на это было выделено 4,5 млрд рублей, ещё 4,5 млрд рублей были направлены на реализацию нацпроекта «Здравоохранение», чуть больше 5 млрд рублей мы направили на проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - это, конечно, очень важная для края тема. Также на создание «Комфортной городской среды» будет направлено еще более млрд рублей, - отметил Виктор Томенко.

Уже завтра, 13 ноября, Дмитрий Медведев проведет совещание в селе Санниково. На этой встрече обсудят ход выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий, а также улучшение качества жизни сельских жителей, в рамках реализации нацпроектов. К тому же, премьер-министр осмотрит множество социальных объектов, находящихся в селе.

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- Пришел четко по расписанию! - рассказали корреспонденту «Комсомолки» железнодорожники (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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