Жителя Заринска посадили за преступление, совершенное почти 17 лет назад

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:04:04+03:00

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37-летнего жителя Заринска признали виновным в изнасиловании и убийстве женщины. Преступление мужчина совершил около 17 лет назад. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

В сентябре 2003 года 21-летний житель Заринска предложил встретившейся ему 55-летней женщине выпить алкоголь. Продолжили знакомство с распитием спиртного они на лестнице в подъезде одного из жилых домов. В ходе таких посиделок мужчина изнасиловал свою знакомую, а также не меньше 13 раз ударил ее. Так как женщина оказывала активное сопротивление, преступник задушил ее платком и убежал.

Из-за того, что очевидцев произошедшего не было, дело долгое время не могли раскрыть.

-Только спустя более 15 лет следователи, изучив повторно материалы уголовного дела, назначили ряд судебных экспертиз по изъятым с места преступления биологическим следам. Анализируя полученные результаты экспертиз, сотрудниками СК была установлена личность мужчины, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за убийство. Под тяжестью собранных следствием доказательств, рецидивист признался в совершении преступления, рассказав об обстоятельствах и мотивах его совершения, - добавили в ведомстве.

В итоге мужчину посадили на 17 лет в исправительную колонию строгого режима. Также в качестве компенсации морального вреда преступник должен выплатить дочери потерпевшей 700 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU