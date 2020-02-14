На выходных в Алтайском крае потеплеет до +3 градусов

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:30:24+03:00

Большую часть времени будет морозно, осадков не ожидается

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15 и 16 февраля в Алтайском крае будет умеренно морозная погода, без осадков. На юге края при этом температура поднимется до плюсовой, сообщают синоптики.

15 февраля ночью температура в регионе будет колебаться в пределах -9…-14, местами по северу до -20. Днем прогнозируют -3…-8, по югу потеплеет до +3.

В утренние часы будет изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ночью 15 февраля прогнозируют -12…-14, днем будет -4… -6. Без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с.

16 февраля ночная температура воздуха в крае составит -10…-15, местами до -20. Днем ожидается -2…-7, по югу до +3. Без осадков. Местами изморозь, туман, гололед. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ночью будет -15…-17, днем прогнозируют -4… -6. Без осадков, на дорога гололед. В утренние часы изморозь. Ветер южный, 2-7 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU