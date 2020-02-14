Алтайские моржи подрались в снегу ради хорошей погоды в Москве

14 Февр. 2020 2020-02-14T06:27:13+03:00

Они упаковали посылку со снегом и символически отправили его в столицу [видео]

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Барнаульские моржи решили поделиться снегом со столицей России. Они упаковали чистый снег в коробку и символически отправили его в Москву, чтобы порадовать скучающих по зиме жителей.

«Столица нашей родины страдает. Там слякоть и грязь, а у нас зима. Нам их жалко и мы им поможем!» — с таким криком главный алтайский морж Александр Зеленецкий и его единомышленники в одних плавательных костюмах устроили импровизированную драку «сибирской зимы» с «плохой погодой».

Барнаульские моржи отправили в Москву посылку со снегом.

В конечном итоге слякоть и грязь отступила под натиском зимней погоды — моржи, сыгравшие мороз, снег и свежесть, прорвались к проруби, которая символизировала Москву. Затем они упаковали чистый снег в коробку с надписью: «В Москву с любовью» и закинули ее, куда глаза глядят.

Александр Зеленецкий уверен, что после такой акции через несколько дней зима придет за Урал.

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ИСТОЧНИК KP.RU