2020-02-13T14:16:22+03:00
Происшествия

Два криминальных авторитета избили и похитили человека

Пострадавшему удалось сбежать и обратиться за медицинской помощью
Анна СЕМИНА
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Избиение у ночного клуба в БийскеИзбиение у ночного клуба в Бийске
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В Бийске два криминальных авторитета избили и похитили 35-летнего мужчину.

По данным следствия, это произошло ночью 8 февраля возле одного из клубов. Позже появилась видеозапись с камер наблюдения. На кадрах видно, как к мужчине, стоящему на входе, подходят другие люди и буквально с одного удара валят на землю, а затем добивают по лицу руками и ногами. Он в этом время уже, скорее всего, без сознания. Сначала агрессивных мужчин попыталась оттащить от их жертвы, но после того, как они потащили пострадавшего в багажник, даже не стали препятствовать.

Как сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, они собирались его убить. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». К счастью, пострадавшему удалось скрыться от похитителей. Ему оказали медицинскую помощь, а его обидчиков задержали.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу – допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, проведены обыски по месту жительства задержанных, изучаются записи с камер видеонаблюдения, - сообщают в СУСКе.

Известно, что у мужчин уже есть судимости и они имеют авторитет в уголовно-криминальной среде. Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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