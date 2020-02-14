В Барнауле вышла книга Вильяма Озолина, посвященная его любимой женщине

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:03:41+03:00

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В начале февраля в библиотеке имени Башунова прошла презентация новой книги Вильяма Озолина «Синяя птица», посвященной его любимой женщине Ирине Озолиной. «Я любовался на вас и часто думал с удивлением, насколько это редкий случай, чтобы два человека так счастливо нашли друг друга», – писал им Валентин Распутин, один из друзей семьи Озолиных.

Летом 2019 Ирина Павловна ушла из жизни. Отдавая стихи мужа редактору сборника Фариде Габдрауповой, радовалась, что выйдет его новая книга. В «Синей птице» есть и ее стихи, которые Ирина написала уже после смерти мужа. Как сообщает «АиФ-Алтай» на встрече обсуждали факты биографии, сложную судьбу этого талантливого человека. Вспоминали, что его отец, Ян Озолин, был известным в 30-е годы XX века поэтом. Отец, дед и бабушка были репрессированы в 1937 году и расстреляны.

К Вильяму привязалось клеймо сына врага народа, он не мог попасть ни в одно учебное заведение, его не брали на работу. Тогда он пошел матросом на пароход и ходил на нем по Иртышу до Обской губы. У него получилось после этого устроиться на Ямале журналистом, также он трудился на радиозаводе и писал стихи.

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С этой красивой и удивительной женщиной связана история любви, о которой можно писать роман. Она была музой известного алтайского поэта Вильяма Озолина. Их отношения друзья называли редкостными. Писатель Валентин Распутин в одном из писем к Ирине написал: «Я любовался на вас и часто думал с удивлением, насколько это редкий случай, чтобы два человека так счастливо нашли друг друга» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU