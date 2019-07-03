2019-07-03T11:35:12+03:00
Общество

Их любовной историей все восхищались: в Барнауле простились с музой известного на Алтае поэта

Учительница Ирина Озолина скончалась 2 июля
Марина КОЧНЕВА
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Ирина ОзолинаИрина ОзолинаФото: из личного архива героя(ев) публикации
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2 июля в Барнауле ушла из жизни Ирина Озолина - педагог от бога, руководитель благотворительной студии «Мечтатели». На ее занятиях дети учились не только рисовать, но и рассуждать, фантазировать, мыслить...

- Мы были с ней дружны, она меня называла «мой младший сынок», - рассказывает Евгений Бондарев, один из ее учеников. - Ирина Павловна - это человек огромного сердца. К ней можно было обратиться с любым вопросом, и она всегда была готова сделать все, чтобы помочь.

С этой красивой и удивительной женщиной связана история любви, о которой можно писать роман. Она была музой известного алтайского поэта Вильяма Озолина. Их отношения друзья называли редкостными. Писатель Валентин Распутин в одном из писем к Ирине написал: «Я любовался на вас и часто думал с удивлением, насколько это редкий случай, чтобы два человека так счастливо нашли друг друга».

Вильям или Виля — как звали его друзья, в свое время ходил по морям матросом, изучал с геологами Горную Шорию, рыбачил на Тихом океане. Сын расстрелянного поэта, сам подозреваемый в диссидентстве, имевший до этого два брака официальных и два гражданских, так однажды влюбился в Ирину, что практически украл ее у видного партийного работника. Убежала Ирина от мужа к поэту с океанскими глазами с праздничного семейного аппетитного застолья, где ей опостылели и еда, и разговоры, и телевизор… И больше они не расставались.

- Такого непредсказуемого человека я в жизни не встречала, - рассказывала она. – Однажды в новый год он вручил конверт с двумя билетами до Иркутска, и мы бежали на поезд в три часа ночи. В другой раз поехали на курорт, он в поезде ранним утром меня расталкивает: «Вставай, Иринушка, солнце пойдем встречать». И мы вышли в поле, на полустанке и пошли встречать рассвет.

Вильям Озолин ушел из жизни в 1997 году. Все эти годы она говорила, что он для нее не умер, что воспоминаний и писем хватит до последних дней.

Из письма Вильяма Озолина к жене 11 апреля 1974 года:

"Дорогая моя, милая, золотая моя Иринушка! Не знаю, что меня побудило написать это письмо; записку; признание, — как хочешь это называй! — но для меня — признание, хотя и довольно позднее, но все-таки объяснение в любви.

Странно, конечно, что муж, проживший с женой столько лет, берется за любовное послание! Ирочка, я хочу, чтобы ты знала о моей любви именно сейчас, верила в нее, любила мою любовь. Я счастлив, что выбрал тебя, открыл в тебе то, о чем и мечтать не мог. Умница моя, щедрая душа, золотая жена и мать! Зашей это признание в амулетку и грози ей всем, кто посмеет усомниться в нашей вечной дружбе и преданной любви.

Целую тебя крепко — твой Вилька Озолин".

Записка Ирине Озолиной:

Значит, что-то было в нем,

В этом маленьком листочке:

Где - два слова и три точки?..

Значит, что-то было в нем!

Разве б я тебя нашел,

Если б ты была другою…

Если б я хотел покоя,

Разве б я тебя нашел?

Разве бы кричал петух,

Если б кур не воровали?..

Сладко спать на сеновале -

Если б не кричал петух!

Значит, что-то было в том Листике,

В словах и точках!..

Ночь… Ты маленьким клубочком

Рядом спишь. И дело в том…

ИСТОЧНИК KP.RU

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