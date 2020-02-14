2020-02-14T12:04:54+03:00
Общество

Загруженность шоссе Ленточный бор в Барнауле 14 февраля выше обычного

Затор, в частности, наблюдался на участке от ул. Вербная до ул. Власихинская
САПОЖКОВА Александра
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Пробка на шоссе Ленточный бор в БарнаулеПробка на шоссе Ленточный бор в БарнаулеФото: Яндекс.Пробки
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Утром и днем 14 февраля в Барнауле на шоссе Ленточный бор наблюдались нетипичные пробки.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, неожиданно плотное движение было в районе 11 - 11.30. Загруженность магистрали при движении в центр города составила семь баллов, а это на семь баллов выше обычного. Затор, в частности, наблюдался на участке от ул. Вербная до ул. Власихинская. В пробке длиной 2,5 км можно было потерять 28 минут, что на 24 минуты больше обычного.

Далее в 12.30 на шоссе сервис зафиксировал самую длинную пробку для данного времени суток за последнюю неделю. Она растянулась от АЗС до улицы Власихинской. Длина затора составила 2,8 км.

В 13.12 загруженность магистрали составила уже восемь баллов. Раньше в это время она составляла всего один балл.

Сейчас на шоссе пробка наблюдается только на пересечении с ул. Власихинская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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