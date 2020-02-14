Барнаул хочет получить 25 млрд рублей на новые трамваи и линии для электротранспорта

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:51:31+03:00

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Барнаул может войти в число 25 городов России — претендентов на участие в федеральной программе ВЭБ по обновлению электротранспорта. На новые трамваи и троллейбусы могут выделить около 25 миллиардов, однако средства нужно будет вернуть банку, сообщает «Амител».

Как сообщил замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин, участие в подобном проекте городу необходимо, так как изношенность общественного транспорта составляет 98%. В последний раз новые трамваипокупали около 10 лет назад.

По проекту кроме закупки транспорта деньги выделят на новые трамвайные пути. В мэрии хотят продлить их в поселок Новосиликатный, построить сеть на проспекте Строителей (от Красноармейского до Челюскинцев), на Власихинской от Малахова в районе кольца до Советской Армии. Кроме того, возможно продление трамвайной линии до поселка Южного.

Барнаул также может принять участие в другом федеральном проекте по обновлению подвижного состава автотранспорта — от Минтранса РФ. Ведомство может выделить около 300 миллиардов на обновление общественного транспорта. В проекте могут принять участие все крупные города страны, кроме столичных.

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ИСТОЧНИК KP.RU