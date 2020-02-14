2020-02-14T10:57:31+03:00
Экономика

Алтайское предприятие вложит 44 млрд рублей в металлургическую промышленность региона

«Сибирь-Полиметаллы» обеспечат жителей региона новыми рабочими местами
Анна МОСКАЛЕНКО
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и новый руководитель «Сибирь-Полиметаллов» Вадим Рязанцев обсудили сотрудничествоГубернатор Алтайского края Виктор Томенко и новый руководитель «Сибирь-Полиметаллов» Вадим Рязанцев обсудили сотрудничествоФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и новый руководитель «Сибирь-Полиметаллов» Вадим Рязанцев обсудили сотрудничество предприятия с правительством региона. Оно планирует вложить в горно-металлургическую промышленность около 44 миллиардов рублей до 2050 года. Большую часть инвестируют до 2024 года.

В проектах начать освоение новых месторождений. В правительстве Алтайского края сообщают, что в целом запасы месторождений оцениваются в 40 миллионов тонн. К 2024 году «Сибирь-Полиметаллы» надеются добывать 1,5 миллиона тонн руды в год. В 2020 году – более 800 тысяч тонн. Для успешной работы компании необходимо расширить кадры. Сейчас коллектив насчитывает более 1900 человек, средняя зарплата каждого – примерно 50 тысяч рублей.

– Подготовка работников по узким специальностям ведется и будет наращиваться в Техническом университете Уральской горно-металлургической компании, а также в Рубцовском аграрно-промышленном техникуме. Есть большое желание привлечь и подготовить местных специалистов по добыче и обогащению полезных ископаемых, – отметил Вадим Рязанцев.

Таким образом в крае может увеличиться количество хорошо оплачиваемых рабочих мест. Виктор Томенко пообещал оказывать всяческую поддержку предприятию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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