На Алтае запустили новый литейный цех со 155 рабочими местами
В Рубцовске запустили литейный комплекс в здании бывшего завода автотракторного электрооборудования.
Как сообщили в правительстве региона, его площадь составила более 2,7 тыс. квадратных метров. Цех включает плавильное отделение (с тремя плавильными установками), формовочное производство с уникальным автоматическим формовочным столом и вспомогательное отделение с обрезным и другим оборудованием.
- Литейный комплекс изготавливает сложные отливки массой от 0,1 до 400 килограммов из стали и чугуна. Планируется выпуск 3600 тонн отливок в год, - рассказали в пресс-службе правительства.
На предприятии будет создано 155 новых рабочих мест. Комплекс принадлежит объединению компаний «Алмаз».
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ИСТОЧНИК KP.RU