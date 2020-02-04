2020-02-04T17:50:33+03:00
Экономика

На Алтае запустили новый литейный цех со 155 рабочими местами

Предприятие будет выпускать 3600 тонн отливок в год из стали и чугуна
САПОЖКОВА Александра
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Литейный комплекс в РубцовскеЛитейный комплекс в РубцовскеФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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В Рубцовске запустили литейный комплекс в здании бывшего завода автотракторного электрооборудования.

Как сообщили в правительстве региона, его площадь составила более 2,7 тыс. квадратных метров. Цех включает плавильное отделение (с тремя плавильными установками), формовочное производство с уникальным автоматическим формовочным столом и вспомогательное отделение с обрезным и другим оборудованием.

- Литейный комплекс изготавливает сложные отливки массой от 0,1 до 400 килограммов из стали и чугуна. Планируется выпуск 3600 тонн отливок в год, - рассказали в пресс-службе правительства.

На предприятии будет создано 155 новых рабочих мест. Комплекс принадлежит объединению компаний «Алмаз».

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Такую идею предложил один из барнаульских бизнесменов. На его предприятии имеются свободные тепловые мощности и он готов приступить к делу. Сейчас этот проект внимательно изучают власти города (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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