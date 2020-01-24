Почему в Барнауле «вымирают» трамваи

Жители Барнаула жалуются в соцсетях, что не могут дождаться трамваев по полчаса-часу, а на некоторых маршрутах работает всего один состав. Как пояснили в администрации Барнаула, в выходные 18 и 19 января по городу курсировали 75 и 76 подвижных составов. Однако, по данным сообщества «Барнаульский электротранспорт», в выходные на линиях было всего 40 трамваев. По сравнению с данными за ноябрь 2018 года, когда по Барнаулу курсировали 140 вагонов, это настоящая катастрофа.

Почему трамваев мало

Причина банальна - износ электротранспорта. Большинству вагонов больше 40 лет. На такой срок электротранспорт попросту не рассчитан.

- У нас уже около 60% именно парка, а не выпуска, находится на ремонте. Вагоны старые, предприятие делает все возможное, чтобы выпускать их максимальное количество на линию. Массовое обновление парка было последний раз в конце 80-х годов прошлого века. Тогда пришло 97 вагонов. Сейчас нужно любыми способами обновить парк подвижного состава. «Горэлектротранс» капитально ремонтирует трамваи, но пять в год – это очень мало, - рассказывает руководитель интернет-сообщества «Барнаульский электротранспорт» Артем Валов.

Из-за чего ломаются «рогатые»

Как выяснилось, сказывается и влияние погодных условий. «Старички» не выдерживают попадания влаги.

Трамваи в барнаульском депоФото: БОРЗОВ Денис

- Если в систему управления тяговыми электродвигателями попала влага, вагон встает. За ним отправляют второй, который его буксирует, а значит, два вагона с линии снимают. Плюс аварийные ситуации, которые происходят на путях, поэтому такие задержки. За несколько дней ничего сделать не получится, а скоро из-за метели настанет апогей. Но к следующей зиме готовиться надо. Выход – планомерно обновлять подвижной состав, но «денег нет», - рассказывает Артем Валов.

Как решить проблему

Однажды Барнаулу даже предлагали помощь из Москвы - устаревшие вагоны, но власти города отказались - их нужно было доставлять и ремонтировать. По сути, отремонтировать можно и свои, но денег нет.

По словам экспертов, чуть ли не единственный «спасительный круг» - закупка трамваев из других регионов.

- Было предложение от нашего сообщества – приобрести два вагона из Смоленска. Предприятие «Горэлектротранс» было готов их взять. Это почти новые вагоны 2012 года белорусского производства, они обошлись бы в 6,5 млн рублей, но видимо, и этих денег не нашлось, - рассказывает Артем Валов.

Трамвай белорусского производства. Фото: Барнаульский электротранспорт

Есть и другой вариант - попадание в федеральную программу по обновлению городского пассажирского транспорта. Барнаул уже вошел в число 25 российских городов. Из них отберут 10 для запуска на их территориях пилотных проектов. Если повезет, то можем получить от 17 до 22 млрд. рублей.

- Мы активно работаем над документацией. Делаем все возможное. Пока точно сказать, когда станет известна десятка финалистов невозможно. Но если город попадет в программу, это решит все транспортные проблемы, - рассказали в пресс-центре администрации Барнаула.

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