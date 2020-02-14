2020-02-14T07:08:15+03:00
Дом. Семья

В Бийске набирают популярность собаки, похожие на лютоволка из «Игры престолов»

Сейчас в городе живет около 30 самоедов
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
В Бийске набирают популярность самоедыВ Бийске набирают популярность самоедыФото: газеты «Бийский рабочий»
Изменить размер текста:

В Бийске набирают популярность самоеды. Сейчас в городе около 30 собак такой породы, и в этом году купили много щенков, рассказала заводчица самоедов Ольга Богомолова. Цена щенка варьируется от 35 до 50 тыс. рублей.

В минувшие выходные в лесу в квартале АБ гуляла целая компания собак и их хозяев. Четвероногих тренировал Раил Хужин из Горно-Алтайска - специалист по тренировке ездовых собак. Как сообщает Бийский рабочий, его питомцы - чемпионы и участники разных соревнований на собачьих упряжках.

Самоед - эта белоснежная пушистая собака, которая напоминает одновременно медвежонка и волка. Если вы смотрели «Игру престолов», то наверняка заметили у героя Джона Сноу белого лютоволка - это инуитская собака, очень похожая на самоедов.

- Для детей самоед – идеальный друг, - рассказывает бийчанка Ирина Глинкина. - С ней можно много гулять, бегать. Сейчас пробуем учить собаку катать бублики, санки.

Как говорят заводчики, самоед – компаньон и нянька. Это очень дружелюбная собака, и потому она никогда не станет хорошим охранником или бойцом. Зато самоеды хорошо относятся к дрессировке и легко обучаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае спасли агрессивного "Хатико" от гибели на трассе

Пес, прозванный алтайским Хатико, несколько дней жил у Каменской трассы. Он следил за проезжающими машинами, будто надеясь, что за ним кто-то приедет. Сотрудники приюта "Бусинка" узнав о собаке, решили спасти ее от гибели. При этом спасителям пришлось нелегко (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаул хочет получить 25 млрд рублей на новые трамваи и линии для электротранспорта
15 февраля жителей Барнаула приглашают бесплатно покататься на снегоходах
Налог для самозанятых жителей Алтайского края может появиться в 2020 году
ВТБ Лизинг предлагает Ford Transit на льготных условиях
В Бийске набирают популярность собаки, похожие на лютоволка из «Игры престолов»
На создание национального парка «Тогул» могут выделить 20 млн рублей
Лаба-2020: «Ростелеком» поддержал всемирную акцию «Открытая лабораторная» в алтайском вузе
Алтайские моржи подрались в снегу ради хорошей погоды в Москве
В Барнауле девушка выпала с 14 этажа
Федеральное руководство «Единой России» поддержало кандидатуру Франка на пост главы Барнаула
В Алтайском крае увеличилось число онкобольных
Два криминальных авторитета избили и похитили человека
На ледовых переправах в Алтайском крае увеличилась грузоподъемность
Жители подвала из Барнаула намерены вновь поехать на шоу к Гордону
Эльвира Набиуллина ответила на вопрос алтайских журналистов об ипотеке
17-летний парень зарезал своего отчима
Дезинфекцию провели на складе «Почты России» в Барнауле