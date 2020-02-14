В Бийске набирают популярность собаки, похожие на лютоволка из «Игры престолов»

14 Февр. 2020 2020-02-14T07:08:15+03:00

Сейчас в городе живет около 30 самоедов

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В Бийске набирают популярность самоеды. Сейчас в городе около 30 собак такой породы, и в этом году купили много щенков, рассказала заводчица самоедов Ольга Богомолова. Цена щенка варьируется от 35 до 50 тыс. рублей.

В минувшие выходные в лесу в квартале АБ гуляла целая компания собак и их хозяев. Четвероногих тренировал Раил Хужин из Горно-Алтайска - специалист по тренировке ездовых собак. Как сообщает Бийский рабочий, его питомцы - чемпионы и участники разных соревнований на собачьих упряжках.

Самоед - эта белоснежная пушистая собака, которая напоминает одновременно медвежонка и волка. Если вы смотрели «Игру престолов», то наверняка заметили у героя Джона Сноу белого лютоволка - это инуитская собака, очень похожая на самоедов.

- Для детей самоед – идеальный друг, - рассказывает бийчанка Ирина Глинкина. - С ней можно много гулять, бегать. Сейчас пробуем учить собаку катать бублики, санки.

Как говорят заводчики, самоед – компаньон и нянька. Это очень дружелюбная собака, и потому она никогда не станет хорошим охранником или бойцом. Зато самоеды хорошо относятся к дрессировке и легко обучаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU