На создание национального парка «Тогул» могут выделить 20 млн рублей
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края направило материалы комплексного экологического обследования планируемой территории национального парка «Тогул» в Минприроды России.
В ходе научных исследований экологи зафиксировали места обитания редких видов, перечислили основные природные комплексы, провели инвентаризацию земель, рассчитали предотвращенный экологический ущерб.
Более 50 % территории будущего национального парка это уже существующие комплексные заказники краевого значения: «Тогульский», «Ельцовский», «Сары-Чумышский» где действует режим ограниченного природопользования.
Итоговая площадь национального парка составляет 161120 га. По предварительным расчетам, в случае утверждения положения о национальном парке в 2020 году на его организацию поступит не менее 20 млн рублей федеральных средств.
Кроме того, дополнительные средства выделят на закупку всей необходимой техники и оборудования для патрулирования и охраны территории.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Лес вывозят в Китай вагонами»: алтайский активист пожаловался на вырубки в Салаирской тайге
Игорь Абысов строчит жалобы в разные инстанции, но их не воспринимают всерьез. Мужчина утверждает, что за последние 25 лет черные лесорубы уничтожили «половину тайги» (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU