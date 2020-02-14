2020-02-14T06:44:28+03:00
Общество

На создание национального парка «Тогул» могут выделить 20 млн рублей

Документы отправили в Минприроды России
Анастасия Корягина
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Карта будущего национального парка «Тогул». Фото: минприроды АККарта будущего национального парка «Тогул». Фото: минприроды АК
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Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края направило материалы комплексного экологического обследования планируемой территории национального парка «Тогул» в Минприроды России.

В ходе научных исследований экологи зафиксировали места обитания редких видов, перечислили основные природные комплексы, провели инвентаризацию земель, рассчитали предотвращенный экологический ущерб.

Более 50 % территории будущего национального парка это уже существующие комплексные заказники краевого значения: «Тогульский», «Ельцовский», «Сары-Чумышский» где действует режим ограниченного природопользования.

Итоговая площадь национального парка составляет 161120 га. По предварительным расчетам, в случае утверждения положения о национальном парке в 2020 году на его организацию поступит не менее 20 млн рублей федеральных средств.

Кроме того, дополнительные средства выделят на закупку всей необходимой техники и оборудования для патрулирования и охраны территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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