Первый национальный парк «Тогул» откроется в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 06:44 2019-01-29T06:44:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Для сохранения типичных и уникальных природных комплексов таежных низкогорий Салаирского кряжа в Алтайском крае создадут первый национальный парк «Тогул».

Как сообщает пресс-служба регионального Минприроды, сейчас необходимо согласовать внешнюю границу парка. После этого можно будет проектировать его охранную зону, а также проводить функциональное зонирование территории парка.

Уже запланированы выездные совещания в Заринском, Тогульском, Ельцовском районах с организациями, которые работают на территориях, попадающих в границы планируемого нацпарка.

Специалистам управления охотничьего хозяйства и управления лесами предстоит определить количество охотников, которые будут пользоваться общедоступными угодьями в Ельцовском районе, а также подготовить предложения по границам зоны нацпарка с разрешенным режимом охоты и использования лесов на территории планируемого национального парка.