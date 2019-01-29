2019-01-29T06:44:11+03:00
Общество

Первый национальный парк «Тогул» откроется в Алтайском крае

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Первый национальный парк «Тогул» откроется в Алтайском краеПервый национальный парк «Тогул» откроется в Алтайском краеФото: предоставлено пресс-службой
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Для сохранения типичных и уникальных природных комплексов таежных низкогорий Салаирского кряжа в Алтайском крае создадут первый национальный парк «Тогул».

Как сообщает пресс-служба регионального Минприроды, сейчас необходимо согласовать внешнюю границу парка. После этого можно будет проектировать его охранную зону, а также проводить функциональное зонирование территории парка.

Уже запланированы выездные совещания в Заринском, Тогульском, Ельцовском районах с организациями, которые работают на территориях, попадающих в границы планируемого нацпарка.

Специалистам управления охотничьего хозяйства и управления лесами предстоит определить количество охотников, которые будут пользоваться общедоступными угодьями в Ельцовском районе, а также подготовить предложения по границам зоны нацпарка с разрешенным режимом охоты и использования лесов на территории планируемого национального парка.

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