2018-12-17T12:33:35+03:00
Общество

Детка, жги: Сибиряки устроили вечеринку в купальниках в снегу

Моржи разделись в центре Барнаула
Иван ОЛЕКСЮК
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В обливании участвовало порядка 20 человек.В обливании участвовало порядка 20 человек.Фото: Олег УКЛАДОВ

Очередная акция барнаульских моржей ошеломила жителей – группа людей разделась в центре города ради флэшмоба. При минусовой температуре они танцевали и обливались ледяной водой под песню Михаила Евдокимова «Банька».

Обливание в центре города Фото: Олег УКЛАДОВ

Обливание в центре городаФото: Олег УКЛАДОВ

Как оказалось, акция санкционирована местной администрацией и приурочена к Зимней универсиаде – больше недели назад в Барнауле прошла эстафета огня. Тогда был большой праздник – факел пронесли через весь город, работали спортивные площадки. Но выступление моржей не состоялось.

Моржи танцуют.Видео: Олег Укладов

Алтайские моржи Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские моржиФото: Олег УКЛАДОВ

- Так холодно было, - говорит предводитель алтайских моржей Александр Зеленецкий. – Зато сейчас у нас в мероприятии приняла участие и молодежь. Вообще, это была подготовка – в марте мы планируем установить мировой рекорд по обливанию холодной водой. Соберется порядка 500 человек.

Шоу моржей у администрации Фото: Олег УКЛАДОВ

Шоу моржей у администрацииФото: Олег УКЛАДОВ

По словам Александра Зеленецкого, мероприятие по массовому обливанию уже проходили. Но участвовали в них гораздо меньше людей – не больше 250.

Кому веселье, а кому - мороз. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кому веселье, а кому - мороз.Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, эпатировать публику алтайским моржам не впервой. На выборах президента страны они пришли на избирательный участок в купальниках. А на улице устроили показательное выступление под всю ту же евдокимовскую «Баню». А вот на выборах губернатора на избирательный участок их не пустили – моржи пришли под самое закрытие.

Сибиряки устроили вечеринку в купальниках в снегу Фото: Олег УКЛАДОВ

Сибиряки устроили вечеринку в купальниках в снегуФото: Олег УКЛАДОВ

Сибиряки устроили вечеринку в купальниках в снегу Фото: Олег УКЛАДОВ

Сибиряки устроили вечеринку в купальниках в снегуФото: Олег УКЛАДОВ

Сибиряки устроили вечеринку в купальниках в снегу Фото: Олег УКЛАДОВ

Сибиряки устроили вечеринку в купальниках в снегуФото: Олег УКЛАДОВ

Сибиряки устроили вечеринку в купальниках в снегу Фото: Олег УКЛАДОВ

Сибиряки устроили вечеринку в купальниках в снегуФото: Олег УКЛАДОВ

Сибиряки устроили вечеринку в купальниках в снегу Фото: Олег УКЛАДОВ

Сибиряки устроили вечеринку в купальниках в снегуФото: Олег УКЛАДОВ

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