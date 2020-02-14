Федеральное руководство «Единой России» поддержало кандидатуру Франка на пост главы Барнаула

14 Февр. 2020 2020-02-14T03:55:57+03:00

На пост градоначальника помимо него претендуют восемь человек

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Федеральное руководство партии «Единая Россия» решило поддержать первого замглавы администрации Барнаула Вячеслава Франка в качестве кандидатуры на пост градоначальника Барнаула. Об этом сообщает сайт регионального отделения «ЕР».

После утверждения на федеральном уровне решение направили во фракцию «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе. Голосование по выбору главы Барнаула состоится на заседании БГД 14 февраля.

Напомним, на пост градоначальника Барнаула помимо Франка претендукют восемь человек:

- Владимир Барсуков (пенсионер, кандидат в мэры Барнаула в 2010, 2012 и 2015 годах);

- Артем Зеров (член Общественной палаты Алтайского края);

- Андрей Крылов (экс-глава алтайского реготделения «Партии Роста»);

- Алексей Скосырский (депутат БГД от ЛДПР);

- Елена Хрусталева (депутат Барнаульской гордумы от КПРФ);

- Василий Часовских (экс-кандидат в мэры Бийска);

- Алексей Шипунов (временно безработный юрист);

- Сергей Шумов (гендиректор «Ски Лайн»).

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Для гадания пришлось подготовить девять фотографий кандидатов и лакомства для животных. В голосовании участвовали домашняя кошка, енот и лисы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU