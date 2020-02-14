Федеральное руководство «Единой России» поддержало кандидатуру Франка на пост главы Барнаула
Федеральное руководство партии «Единая Россия» решило поддержать первого замглавы администрации Барнаула Вячеслава Франка в качестве кандидатуры на пост градоначальника Барнаула. Об этом сообщает сайт регионального отделения «ЕР».
После утверждения на федеральном уровне решение направили во фракцию «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе. Голосование по выбору главы Барнаула состоится на заседании БГД 14 февраля.
Напомним, на пост градоначальника Барнаула помимо Франка претендукют восемь человек:
- Владимир Барсуков (пенсионер, кандидат в мэры Барнаула в 2010, 2012 и 2015 годах);
- Артем Зеров (член Общественной палаты Алтайского края);
- Андрей Крылов (экс-глава алтайского реготделения «Партии Роста»);
- Алексей Скосырский (депутат БГД от ЛДПР);
- Елена Хрусталева (депутат Барнаульской гордумы от КПРФ);
- Василий Часовских (экс-кандидат в мэры Бийска);
- Алексей Шипунов (временно безработный юрист);
- Сергей Шумов (гендиректор «Ски Лайн»).
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ИСТОЧНИК KP.RU