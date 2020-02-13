2020-02-13T15:49:41+03:00
Общество

В Алтайском крае увеличилось число онкобольных

Специалисты озвучили цифры за 2019 год
Юлия ЕВГРАФОВА
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Врачи онкологиВрачи онкологиФото: Алтайский онкологический диспансер
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Алтайские врачи за 2019 год диагностировали 12,5 тысяч первичных злокачественных опухолей. Этот показатель на 29% превышает цифру, выявленную 10 лет назад. Об этом сообщают в пресс-службе краевого онкологического диспансера «Надежда».

По мнению специалистов, такая тенденция связана с двумя причинами – это улучшение диагностики и старение населения региона.

- Злокачественные опухоли развиваются, как правило, у пожилых людей, средний возраст онкопациентов 65-69 лет, а наш край как раз относится к числу регионов с активно стареющим населением. Кроме того, благодаря новым возможностям современного оборудования рак просто стали чаще выявлять, - уточнила главный врач краевого онкодиспансера «Надежда» Алла Федоскина.

Профилактический осмотр в Алтайском крае прошли 1,6 млн жителей. Из них больше, чем у 2,7 тысяч человек выявили рак. Также в прошлом году впервые доля новообразований, обнаруженных на первой стадии, достигла 60%.

При этом отмечается, что женщинам чаще всего диагностируют рак груди, тела матки и кожи. Мужчинам – рак предстательной железы, кожи, бронхов и легких. Среди онкобольных больше жителей городов, а не сел. Причем в городе чаще всего раком болеют женщины, а в сельских местностях мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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