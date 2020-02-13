На ледовых переправах в Алтайском крае увеличилась грузоподъемность

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:39:08+03:00

Грузоподъемность увеличили на двух переправах Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В настоящее время в регионе открыты пять официальных переправ

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В Алтайском крае изменилась грузоподъемность на двух ледовых переправах. Они расположены Быстроистокском и Каменском районах.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, грузоподъемность на переправах была увеличена до шести и 14 тонн соответственно.

- Они соединяют села Быстрый Исток и Акутиху, а также город Камень-на-Оби и Островную, - уточняют в ведомстве.

Всего же на данный момент в крае действует пять официальных переправ. Остальные три расположены:

в Бийском районе (село Шульгинка - поселок Амурский, 30 тонн);

в Калманском районе (село Калманка - правый берег реки Обь, 5 тонн);

в Шелаболихинском районе (село Шелаболиха - село Иня, 3 тонны).

Все остальные считаются неофициальными и не проходят техническое освидетельствование. Выезд и выход на лед в таких местах может быть небезопасным. Но и на официальных стоит быть внимательным и не нарушать требования безопасности, в частности, не превышайте установленную грузоподъемность.

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ИСТОЧНИК KP.RU