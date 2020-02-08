Первую ледовую переправу закрыли в Алтайском крае

8 Февр. 2020 2020-02-08T14:39:20+03:00

Лед на ней стал слишком тонким

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В Алтайском крае из-за неустойчивой погоды и пришедшего в регион потепления закрыли первую официальную ледовую переправу.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, на данный момент закрыта переправа в Усть-Пристанском районе. Это связано с тем, что прочность льда уже не соответствует требованиям безопасности. Таким образом, открытыми остались переправы:

Каменский район - Камень-на-Оби – Островная (грузоподъемность две тонны),

Бийский район - село Шульгинка - поселок Амурский (30 тонн),

Калманский район - село Калманка - правый берег реки Обь (пять тонн),

Быстроистокский район – село Быстрый Исток - село Акутиха (три тонны),

Шелаболихинский район – село Шелаболиха - село Иня, (три тонны).

- Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам, постоянно ведущие мониторинг обстановки, отмечают, что лёд на водоёмах становится тоньше и выход на него становится всё опаснее, - отмечают в ведомстве.

Под воздействием положительных температур и солнечных лучей, которые уже не редки, лед стремительно разрушается. Так что не стоит выезжать и выходить на водоемы не прошедшие технического освидетельствования.

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ИСТОЧНИК KP.RU