2020-02-08T14:39:20+03:00
Общество

Первую ледовую переправу закрыли в Алтайском крае

Лед на ней стал слишком тонким
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Лед на водоемах стремительно разрушаетсяЛед на водоемах стремительно разрушаетсяФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

В Алтайском крае из-за неустойчивой погоды и пришедшего в регион потепления закрыли первую официальную ледовую переправу.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, на данный момент закрыта переправа в Усть-Пристанском районе. Это связано с тем, что прочность льда уже не соответствует требованиям безопасности. Таким образом, открытыми остались переправы:

Каменский район - Камень-на-Оби – Островная (грузоподъемность две тонны),

Бийский район - село Шульгинка - поселок Амурский (30 тонн),

Калманский район - село Калманка - правый берег реки Обь (пять тонн),

Быстроистокский район – село Быстрый Исток - село Акутиха (три тонны),

Шелаболихинский район – село Шелаболиха - село Иня, (три тонны).

- Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам, постоянно ведущие мониторинг обстановки, отмечают, что лёд на водоёмах становится тоньше и выход на него становится всё опаснее, - отмечают в ведомстве.

Под воздействием положительных температур и солнечных лучей, которые уже не редки, лед стремительно разрушается. Так что не стоит выезжать и выходить на водоемы не прошедшие технического освидетельствования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ледяной дождь: в Алтайском крае будут ненастные выходные

Ожидается мокрый снег, гололед, местами ледяной дождь и метель, а также усиление ветра до 13-18 м/с (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Барнаула приняла участие в передаче «Поле чудес»
Почти 270 классов закрыли на карантин в Алтайском крае
Первую ледовую переправу закрыли в Алтайском крае
Автобусы Барнаул-Шерегеш запускают с 10 февраля
В Барнаульском зоопарке проснулся медведь
Ресторан быстрого питания Subway ушел с рынка Барнаула
«АлтайБаскет» принимает «Эльбрус»
Известный бийский бар «Rocks» может сменить владельца
Росстат назвал численность населения Алтайского края
«Теперь я видел все»: на Алтае «БелАЗ» застрял в снегу
Барнаулец украл у племянника пенсию по потере кормильцев и пропил
Студенты Алтайского техуниверситета открыли выставку, посвящённую 290-летию города
В Барнауле продают помещения известного сырного ресторана
Неожиданная пробка скопилась на шоссе Ленточный бор в Барнауле
Алтай-Кокс финансирует социальные программы
Священник назвал нечистью ракету, стартующую с Байконура
Бывшему антикоррупционеру Вадиму Надвоцкому ужесточили срок наказания
Операторы связи зарегистрировали около 36 тысяч РЭС и высокочастотных устройств
Барнаульский застройщик покупает историческое здание ради реставрации
Промышленники Алтайского края наградили премиями научные коллективы Алтайского техуниверситета
Алтайские полицейские поймали и обезвредили «сырную банду»
Подарки на 14 февраля: Что можно купить в секс-шопах
Суд не выпустил алтайского депутата на свободу
Ледяной дождь: в Алтайском крае будут ненастные выходные
Алтайский полицейский отказался от взятки казахстанца
В сортировочном центре алтайской «Почты России» нашли опасного вредителя