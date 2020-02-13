17-летний парень зарезал своего отчима

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:36:25+03:00

Парень ответит в суде за убийство отчима Фото: Анна СЕМИНА

Они долгое время были в ссоре из-за аморального образа жизни мужчины

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17-летний житель Первомайского района пойдет под суд за убийство отчима, которого он на дух не переносил.

Отношения пасынка и отчима как-то не заладились. Причиной тому послужило аморальное поведение 41-летнего мужчины. В частности он регулярно прикладывался к бутылке. Ссора, произошедшая ноябрьской ночью 2019 года, стала последней каплей.

- Между ними произошла ссора из-за длительного конфликта. Парень взял со стола нож и нанес множественные удары в область жизненно-важных органов. От полученных ранений 41-летний мужчина скончался на месте происшествия, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Еще на стадии следствия парень свою вину признал. В ближайшее время состоится рассмотрение по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU