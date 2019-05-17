2019-05-17T14:20:40+03:00
Происшествия

На Алтае мужчина пойдет под суд за убийство ревнивой возлюбленной

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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44-летний житель Алтайского края обвиняется в убийстве сожительницы. Следователи завершили расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

По данным следствия, в марте этого года в одном из сел Михайловского района пьяный мужчина избил и ударил ножом свою 41-летнюю возлюбленную из-за ревности. Женщина скончалась на месте происшествия. Уточняется, что ради обвиняемого она оставила своего мужа и несовершеннолетних детей.

Мужчина в ходе следствия вину в содеянном признал, но сказал, что не хотел убивать любимую. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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