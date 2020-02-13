Дезинфекцию провели на складе «Почты России» в Барнауле

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:56:30+03:00

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Переносчика холеры – муху-горбатку обнаружили на складе в сортировочном центре алтайской «Почты России». На днях в помещении провели дезинфекцию от опасного вредителя.

- Такие меры были необходимы для предотвращения распространения мухи-горбатки - опасного вредителя, который является переносчиком холеры и входит в список карантинных объектов, - сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

После того, как специалисты специальной службы провели обработку помещения площадью 933 квадратных метра, там вновь побывали сотрудники управления Россельхознадзора и взяли повторные пробы. Они оказались отрицательными – вредитель не обнаружен. Между тем, до сих пор до конца не ясно как он в принципе попал на сортировочный центр. Очевидно одно – с каким-то грузом.

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Сейчас выясняют возможные пути проникновения опасного насекомого на территорию Алтайского края, устанавливаются места возможного выявления карантинного объекта для принятия срочных карантинных фитосанитарных мер (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU