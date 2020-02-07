В сортировочном центре алтайской «Почты России» нашли опасного вредителя

7 Февр. 2020 2020-02-07T06:25:48+03:00

Муха-горбатка. Фото: Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

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Специалисты алтайского Россельхознадзора нашли в помещениях барнаульского магистрального сортировочного центра «Почты России» опасного вредителя – многоядную муху-горбатку (Megaselia scalaris (Loew)).

Карантинный объект обнаружили в складском помещении площадью 933 кв. метров. В целях его ликвидации и предотвращения дальнейшего распространения Управлению Федеральной почтовой связи Алтайского края выдали предписание, которое обязывает провести карантинное фитосанитарное обеззараживание помещений, где нашли вредителя.

После обеззараживания специалисты проведут повторное карантинное фитосанитарное обследование складских и производственных помещений. Также сейчас выясняют возможные пути проникновения опасного насекомого на территорию Алтайского края, устанавливаются места возможного выявления карантинного объекта для принятия срочных карантинных фитосанитарных мер. Отмечается, что ранее эта муха отсутствовала на территории Евразийского экономического союза.

УФПС Алтайского края заверило, что все рекомендации Россельхознадзора будут исполнены силами подрядной организации, имеющей лицензию на проведение работ по обеззараживанию и дезинсекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU