Поликлинику за 1,2 млрд рублей построят в Барнауле

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:39:49+03:00

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В Индустриальном районе Барнаула начались подготовительные работы по строительству здания поликлиники.

Согласно проекту, это будет здание площадью более 15 тысяч квадратных метров с подвалом и техническим этажом, пассажирскими и грузопассажирскими лифтами. В стоимость также входят строительно-монтажные работы и приобретение оборудования. Генподрядчиком выступает компания «Селф».

- Будущий объект здравоохранения будет расположен в жилом квартале 2002а, на пересечении проезда Северного Власихинского и улицы Лазурной. В целом, учреждение сможет обслуживать 900 пациентов за смену, также здесь обустроят дневной стационар на 40 коек, - сообщают в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

По функционалу в поликлинике предусмотрено терапевтическое, хирургическое, физиотерапевтическое отделения, женская консультация, кабинет неотложной помощи, травмпункт, лаборатории и многое другое.

На прилегающей территории организуют стоянки и площадки для тихого отдыха, на которых установят малые архитектурные формы.

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ИСТОЧНИК KP.RU