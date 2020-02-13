Поликлинику за 1,2 млрд рублей построят в Барнауле
В Индустриальном районе Барнаула начались подготовительные работы по строительству здания поликлиники.
Согласно проекту, это будет здание площадью более 15 тысяч квадратных метров с подвалом и техническим этажом, пассажирскими и грузопассажирскими лифтами. В стоимость также входят строительно-монтажные работы и приобретение оборудования. Генподрядчиком выступает компания «Селф».
- Будущий объект здравоохранения будет расположен в жилом квартале 2002а, на пересечении проезда Северного Власихинского и улицы Лазурной. В целом, учреждение сможет обслуживать 900 пациентов за смену, также здесь обустроят дневной стационар на 40 коек, - сообщают в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
По функционалу в поликлинике предусмотрено терапевтическое, хирургическое, физиотерапевтическое отделения, женская консультация, кабинет неотложной помощи, травмпункт, лаборатории и многое другое.
На прилегающей территории организуют стоянки и площадки для тихого отдыха, на которых установят малые архитектурные формы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прокуратура наведалась в аварийную больницу Барнаула
Сотрудники прокуратуры после сообщения в СМИ об аварийном состоянии городской больницы №3 в Барнауле провели проверку достоверности информации (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU