2020-01-30T11:21:27+03:00
Общество

Прокуратура наведалась в аварийную больницу Барнаула

Главврачу внесли представление
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники прокуратуры после сообщения в СМИ об аварийном состоянии городской больницы №3 в Барнауле провели проверку достоверности информации.

В клинике на улице Бехтерева, 26 побывали сотрудники прокуратуры Октябрьского района. Осмотрев здание, они выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об основах охраны граждан. В частности было установлено, что пол и стены кабинетов имеют дефекты - есть трещины, а это в свою очередь затрудняет их очищение и обработку моющими и дезинфицированными средствами. А это является обязательной процедурой для медицинской организации.

- Данные нарушения являются недопустимыми, влекут угрозу жизни и здоровья, в связи с чем по результатам проверки главному врачу медицинского учреждения прокурором Октябрьского района города Барнаула внесено представление, которое находится на рассмотрении, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Проблема с больницей находится на контроле ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура наведалась в аварийную больницу Барнаула
«Крутотенюшка»: «Кураж-Бамбей» будет эксклюзивно озвучивать кино и сериалы для Wink
Врач из Бийска отдала мошеннику более 200 тысяч рублей
Соотечественники из Латвии, Швейцарии, Молдовы и Германии переезжают на Алтай
Турнир по боксу памяти Владимира Мудрика пройдет в Барнауле
Еще три трассы открыли в Алтайском крае
АлтГТУ приглашает школьников пройти пробный экзамен по физике
Необычная пробка образовалась на Южном и Змеиногорском трактах в Барнауле
Осужденных отправили на уборку снега в Рубцовске
Барнаульский футболист Александр Соболев переходит в московский «Спартак»
Стало известно какая строительная компания займет землю рядом с новой «Лентой»
Из-за эпидемии ОРВИ в Алтайском крае вели карантин
В трех районах Алтайского края ввели режим ЧС из-за метели и снежных заторов
Стало известно, почему барнаульцам приходится долго ждать трамваи
В Заринске восстановят старый аварийный мост
Трассы скоро откроют: морозы надвигаются на Алтайский край
Турнир по мини-футболу памяти Владимира Мудрика пройдет в Барнауле
В Барнауле пытаются продать бывшее здание БТИ
Где в Барнауле заменят теплосети в 2020 году
На Алтай-Коксе стартуют конкурсы профессионального мастерства
Смакуют, рычат и балдеют: как тигры в зоопарке поедают мясо
На алтайской трассе пассажирский автобус врезался в грузовик