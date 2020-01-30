Прокуратура наведалась в аварийную больницу Барнаула

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:21:27+03:00

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Сотрудники прокуратуры после сообщения в СМИ об аварийном состоянии городской больницы №3 в Барнауле провели проверку достоверности информации.

В клинике на улице Бехтерева, 26 побывали сотрудники прокуратуры Октябрьского района. Осмотрев здание, они выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об основах охраны граждан. В частности было установлено, что пол и стены кабинетов имеют дефекты - есть трещины, а это в свою очередь затрудняет их очищение и обработку моющими и дезинфицированными средствами. А это является обязательной процедурой для медицинской организации.

- Данные нарушения являются недопустимыми, влекут угрозу жизни и здоровья, в связи с чем по результатам проверки главному врачу медицинского учреждения прокурором Октябрьского района города Барнаула внесено представление, которое находится на рассмотрении, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Проблема с больницей находится на контроле ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU