В Барнауле мужчина представлялся полицейским и показывал половой орган детям

9 Февр. 2020 2020-02-09T11:37:38+03:00

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В Барнауле в соцсетях и в WhatsApp распространяется сообщение об эксгибиционисте. В нем говорится о том, что в одном из домов на Павловском тракте мужчина в полицейской форме звонил в квартиры и показывал детям половой орган.

Таким образом, по предварительным данным, он испугал троих 7-8-летних ребятишек, которые были дома одни. По словам автора сообщения, это случилось 7 февраля. Жильцы вызывали полицию. Мужчина попал на камеры наблюдения, но не был задержан.

По уточненным данным издания МК на Алтае, подозреваемый все же был в гражданской одежде, а не в полицейской, но требовал открыть двери представляясь полицейским.

Составлена ориентировка на подозреваемого. В ней отмечается, что ему на вид 30-35 лет, рост 175-80 см, на лице щетина. Был одет в темный пуховик с капюшоном, голубые джинсы, черную шапку с черной полоской и небольшим белым логотипом слева, черные ботинки. При себе имел серый пакет с цифрой 70.

Как отмечает издание, в управлении МВД по Барнаулу подтвердили достоверность этой ориентировки и отметили, что полиция проверят информацию и ведет розыск подозреваемого.

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ИСТОЧНИК KP.RU