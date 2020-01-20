Фестиваль «Сибирская масленица» пройдет 29 февраля

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:55:46+03:00

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Фестиваль проводов зимы «Сибирская масленица» пройдет 29 февраля на территории туристического комплекса «Сибирское подворье».

Как сообщают в Алтайтурцентре, в этом году он пройдет уже в тринадцатый раз. Гостей ожидают не только массовые гуляния, но и игры, забавы и, конечно же, килограммы горячих блинов. Те, кто не имеет личного транспорта – смогут добраться до «Сибирского подворья» организованно на автобусах. Туристические компании Барнаула, Бийска, Белокурихи, Заринска и Павловска готовы предоставить свои услуги по доставке на праздник. В зависимости от того, откуда отправляется турист, стоимость трансфера составит от 600 до 1500 рублей за человека.

Помимо доставки на подворье в некоторые туры входит посещение и экскурсии в Бийске и Белокурихе Горной.

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ИСТОЧНИК KP.RU