Мы выражаем позицию тысяч жителей Алтайского края

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:04:14+03:00

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В феврале в экспертный совет Фонда Александра Прокопьева вошел Герой России, девятикратный чемпион мира по борьбе депутат Госдумы Александр Карелин.

При этом у Карелина есть свой фонд, который зарегистрирован в Новосибирске и тоже развивает спорт. Какие интересы в Алтайском крае пересеклись у двух депутатов Государственной Думы? И что это даст алтайскому спорту?

Об этом рассказывает учредитель фонда социального содействия депутат Государственной Думы Александр Прокопьев.

А.С.Прокопьев:

Вместе с Александром Карелиным мы будем добиваться создания в крае школы Олимпийского резерва по классической борьбе.

С Александром Карелиным наше сотрудничество началось в 2016 году - мы заключили договор о совместной работе с его "Карелин- Фондом". Всё содействие развитию спорта осуществляется на внебюджетные средства. Мы ремонтировали зал для греко-римской борьбы в Бийске, покупали специальные ковры для барнаульских борцов, помогали сельским тренерам.

Если кто-то не знает, хочу уточнить - наших алтайских борцов Александр Карелин опекает с начала 90-х. Благодаря его усилиям у нас в крае борьбой занимается каждый третий мужчина. Сложились центры развития этого вида спорта в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Камне-на-Оби, Рубцовске, Алейске. Успешно работают борцовские секции в ЗАТО Сибирский, Первомайском, Троицком, Топчихинском, Тюменцевском, Зональном и Егорьевском районах.

В марте в Новоалтайске состоится пятидесятый открытый турнир по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза, летчика И.И. Григорьева. Пятидесятый! С каждым годом он становится масштабнее - уже проводится как международный. В этом году новым участником будет команда из Германии. Этот турнир - еще одно свидетельство того, что Алтайский край имеет мощную базу и сильные традиции в этом виде спорта.

Борьба у нас в крае - по-настоящему, народный спорт, уже много лет официально считается базовым видом спорта для нашего края. Мы гордимся победами Виталия Щура, Алексея Тадыкина на престижных соревнованиях и понимаем, что их успех - это талант плюс профессиональная работа тренеров. Высокие результаты наших спортсменов говорят о том, что в крае сложилась настоящая школа греко-римской борьбы.

Итак, у нас есть очень профессиональные, опытные тренеры, тысячи детей занимаются в секциях. Пришло время переходить к более системному развитию этого вида спорта - создавать школу Олимпийского резерва. Это позволит получить финансирование на участие в соревнованиях, где формируется характер и воспитывается воля к победе. А для тренеров это еще и вопрос более высоких зарплат - финансирование таких школ идет из краевого бюджета.

Сейчас многое в региональном спорте держится на энтузиазме. Я знаю такие истории: через Фонд поддерживаю тренера из Новой Чемровки Сергея Шутова, так он эти средства тратит на поездки своих ребят на соревнования. Создание школы Олимпийского резерва поможет создать условия и для юных спортсменов, и для их тренеров.

Эту идею Александр Карелин уже обсуждал с нашим губернатором Виктором Петровичем Томенко. Я передал пакет документов, и этот вопрос сейчас находится на рассмотрении в краевом Министерстве спорта. Все, что касается бюджетного финансирования для нашего края большая и очень сложная задача. Но мы надеемся, что нас услышат - ведь мы выражаем позицию всех, кто когда-то занимался классической борьбой и кто занимается сейчас. А это тысячи жителей Алтайского края.

Справка

В экспертный совет Фонда Прокопьева входят прославленный хоккеист депутат Государственной Думы Владислав Третьяк и знаменитый боксер- тяжеловес депутат Государственной Думы Николай Валуев.

В феврале 2020 года в состав совета вошел легендарный борец классического (греко-римского) стиля депутат Государственной Думы Александр Карелин. Это лучшие эксперты, в дискуссии с которыми вырабатываются пути развития физической культуры, спорта и пропаганды здорового образа жизни.

В конце февраля полностью обновляется Попечительский совет Фонда Александра Прокопьева. О новом составе и причинах замены расскажем в следующий раз.

ИСТОЧНИК KP.RU