2019-07-05T06:25:35+03:00
Общество

В центре Барнаула заметили эксгибициониста

Дарья САВЕНКО
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ЭксгибиционистЭксгибиционистФото: pixabay.com
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В Центральном районе Барнаула был замечен эксгибиционист. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Странного мужчину увидели в четверг, 4 июля, на первом этаже здания по адресу: улица Кирова, 51а. Он снял штаны и начал демонстрировать всем присутствующим свое голое тело. Жители города не остались равнодушными и сразу же вызвали сотрудников полиции. Однако эксгибиционист успел скрыться – он выбежал из здания и направился в сторону улицы Чкалова.

Мужчине на вид около 40 лет, кавказской внешности. Одет он был в джинсы синего цвета и голубую футболку.

Похоже, что мужчина живет недалеко – его, обнаженного, видят не первый раз около этого здания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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