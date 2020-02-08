В Барнаульском зоопарке проснулся медведь
Календарная весна еще не наступила, а в Барнаульском зоопарке уже начали просыпаться гималайские медведи.
Во время субботнего прямого эфира из «Лесной сказки» в Instagram, сотрудники «Лесной сказки» показали клетку с гималайскими медведями, где от спячки пробудился один из любимчиков местной публики Жора. Он выглядел довольно активным и всячески демонстрировал работникам, что хочет перекусить.
- Он периодически просыпается зимой, чтобы покушать. При этом он буквально только поест и уходит обратно спать. А вот Даша спит до самой весны, - говорят в зоопарке.
Напомним, в прошлом году у пары появилось первое потомство: у них родились два чудесных медвежонка. Причем они появились еще в январе, но увидели их только в канун 8 марта. Все это время Даша оберегала детенышей от посторонних взглядов.
Когда малыши подросли, их увезли в другие зоопарки.
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ИСТОЧНИК KP.RU