2020-01-14T14:15:13+03:00
Дом. Семья

Барнаульский зоопарк покажут по Первому каналу

Это уже второй эфир, на который пригласили барнаульцев
Анна СЕМИНА
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Сергей Писарев на съемках передачи "Видели видео?"Сергей Писарев на съемках передачи "Видели видео?"Фото: из личного архива героя(ев) публикации
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Барнаульский зоопарк вновь станет героем передачи «Видели видео?» на Первом канале.

Радостную новость на своей странице в Instagram 14 января сообщил директор «Лесной сказки» Сергей Писарев:

- Дорогие друзья. Осенью 2018 года мы принимали участие в записи программы телепередачи на 1 канале «Видели видео?». И вот приятная новость: 23 января мы вновь будем в Москве, а 24 состоится запись, в которой мы примем участие. Время выхода в эфир и кто станет героем в этот раз, мы сообщим дополнительно.

Хотя, скорее всего, героем станет не обитатель зоопарка. Дело в том, что на днях письмо с приглашением об участии в программе получил заместитель директора зоопарка Александр Чеботарев, после того, как опубликовал на своей странице забавное видео с хорьком, проживающим в доме его брата. Домашнее животное принесло в свое «логово» восемь рулонов туалетной бумаги, разорвало ее на мелкие клочья и просто зарылось в нее.

aleksandrr22rusaleksandrr22rus
Смотреть до конца, ржака
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ИСТОЧНИК KP.RU

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