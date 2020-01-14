Барнаульский зоопарк покажут по Первому каналу

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:15:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Барнаульский зоопарк вновь станет героем передачи «Видели видео?» на Первом канале.

Радостную новость на своей странице в Instagram 14 января сообщил директор «Лесной сказки» Сергей Писарев:

- Дорогие друзья. Осенью 2018 года мы принимали участие в записи программы телепередачи на 1 канале «Видели видео?». И вот приятная новость: 23 января мы вновь будем в Москве, а 24 состоится запись, в которой мы примем участие. Время выхода в эфир и кто станет героем в этот раз, мы сообщим дополнительно.

Хотя, скорее всего, героем станет не обитатель зоопарка. Дело в том, что на днях письмо с приглашением об участии в программе получил заместитель директора зоопарка Александр Чеботарев, после того, как опубликовал на своей странице забавное видео с хорьком, проживающим в доме его брата. Домашнее животное принесло в свое «логово» восемь рулонов туалетной бумаги, разорвало ее на мелкие клочья и просто зарылось в нее.

aleksandrr22rus Смотреть до конца, ржака

ИСТОЧНИК KP.RU