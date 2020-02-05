2020-02-05T14:18:37+03:00
Спорт

Александр Соболев дебютирует в составе «Спартака»

Он сыграет против московского «Локомотива»
Анна СЕМИНА
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5 февраля Александр Соболев впервые выйдет в форме "Спартака"5 февраля Александр Соболев впервые выйдет в форме "Спартака"Фото: предоставлено пресс-службой
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Воспитанник алтайской школы футбола, нападающий Александр Соболев в среду, 5 февраля, дебютирует в составе московского «Спартака».

Сегодня состоится дерби между красно-белыми и «Локомотивом». Накануне, как сообщает пресс-служба «Спартака», Александр принял участие в тренировке своей новой команды вместе с основной группой. Помимо него в ней занимались 22 футболиста. Они поделились на пять мини-команд и провели двухсторонки с большими воротами.

- Вратари у команд чередовались, - добавляют в пресс-службе.

Также в работе использовались парашюты, которые при беге создавали сопротивление.

Напомним, контракт со «Спартаком» Александр Соболев подписал в конце января. До этого форвард выступал за «Крылья Советов». В стане красно-белых он пробудет до конца сезона, после чего его смогут выкупить. Нападающий будет играть под номером 77.

Матч «Спартак» - «Локомотив» пройдет в Дохе и начнется в 22.00 по барнаульскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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