Барнаульца Александра Соболева представили в качестве игрока московского «Спартака»
Нападающий Александр Соболев официально перешел в состав московского «Спартака». До конца сезона барнаулец будет выступать за красно-белых на правах аренды.
Накануне пресс-служба москвичей официально подтвердила эту информацию. Бомбардира уже представили в качестве игрока «Спартака».
Встречайте: Александр Соболев!.Автор: ФК Спартак-Москва
- Арендное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа трансфера игрока, - говорят в клубе.
Еще в четверг утром Александр прибыл в Катар, где москвичи проводят сборы. Он прошел медицинское обследование и подписал контракт. Выступать в «Спартаке» Соболев будет под 77 номером.
- Я сам еще не до конца все осознаю, что это действительно происходит со мной. «Спартак» - это один из самых великих клубов России. Честь играть за такой клуб. Не знаю какие у меня сильные качества, но надеюсь, меня полюбят за мою игру, буду биться на каждом матче, каждую секунду. Буду всегда играть на результаты, что в каждом матче были победы, - говорит сам Александр Соболев.
Справка:
Александр Соболев — воспитанник алтайского футбола. Он начинал карьеру в барнаульском «Динамо», а затем выступал за «Томь», «Енисей» и «Крылья Советов».
ИСТОЧНИК KP.RU
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