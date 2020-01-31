2020-01-31T08:01:51+03:00
Спорт

Барнаульца Александра Соболева представили в качестве игрока московского «Спартака»

Он будет выступать под номером 77
Анна СЕМИНА
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Александр Соболев представлен в качестве игрока "Спартака"Александр Соболев представлен в качестве игрока "Спартака"Фото: предоставлено пресс-службой
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Нападающий Александр Соболев официально перешел в состав московского «Спартака». До конца сезона барнаулец будет выступать за красно-белых на правах аренды.

Накануне пресс-служба москвичей официально подтвердила эту информацию. Бомбардира уже представили в качестве игрока «Спартака».

Встречайте: Александр Соболев!.Автор: ФК Спартак-Москва

- Арендное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа трансфера игрока, - говорят в клубе.

Еще в четверг утром Александр прибыл в Катар, где москвичи проводят сборы. Он прошел медицинское обследование и подписал контракт. Выступать в «Спартаке» Соболев будет под 77 номером.

- Я сам еще не до конца все осознаю, что это действительно происходит со мной. «Спартак» - это один из самых великих клубов России. Честь играть за такой клуб. Не знаю какие у меня сильные качества, но надеюсь, меня полюбят за мою игру, буду биться на каждом матче, каждую секунду. Буду всегда играть на результаты, что в каждом матче были победы, - говорит сам Александр Соболев.

Справка:

Александр Соболев — воспитанник алтайского футбола. Он начинал карьеру в барнаульском «Динамо», а затем выступал за «Томь», «Енисей» и «Крылья Советов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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