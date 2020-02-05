Три завода-фантома обнаружили на Алтае
По итогам 2019 года электронная система «Меркурий» обнаружила на территории Алтайского края три завода-фантома.
Об этом во время пресс-конференции рассказал и.о. руководителя Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Андрей Миронов.
- Мы увидели предприятия-фантомы, которые якобы зарегистрированы в Алтайском крае и якобы выпускают продукцию, но по факту эта продукция не выпускается на наших предприятиях. Она производится где-то в другом месте и проводится как алтайская. За последние два месяца мы обнаружили три таких завода-фантома по производству молочной продукции, - приводит слова Миронова пресс-служба ведомства.
Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», в прошлом году в Подмосковье специалисты Россельхознадзора также выявили партию говядины, которую выдавали за алтайскую, но на самом деле это было не так.
ИСТОЧНИК KP.RU