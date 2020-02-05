2020-02-05T13:55:55+03:00
Общество

Три завода-фантома обнаружили на Алтае

Они якобы выпускали молочную продукцию, но на самом деле их не было
Анна СЕМИНА
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Пресс-конференция и.о. руководителя Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Андрей МироновПресс-конференция и.о. руководителя Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Андрей МироновФото: предоставлено пресс-службой
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По итогам 2019 года электронная система «Меркурий» обнаружила на территории Алтайского края три завода-фантома.

Об этом во время пресс-конференции рассказал и.о. руководителя Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Андрей Миронов.

- Мы увидели предприятия-фантомы, которые якобы зарегистрированы в Алтайском крае и якобы выпускают продукцию, но по факту эта продукция не выпускается на наших предприятиях. Она производится где-то в другом месте и проводится как алтайская. За последние два месяца мы обнаружили три таких завода-фантома по производству молочной продукции, - приводит слова Миронова пресс-служба ведомства.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», в прошлом году в Подмосковье специалисты Россельхознадзора также выявили партию говядины, которую выдавали за алтайскую, но на самом деле это было не так.

ИСТОЧНИК KP.RU

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