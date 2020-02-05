2020-02-05T05:01:44+03:00
Общество

В Подмосковье продавали говядину под видом алтайской

Мошенничество раскрыли благодаря системе "Меркурий"
БОРЗОВ Денис
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Фото: Анастасия МатвееваФото: Анастасия Матвеева
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Во вторник, 4 февраля, сотрудники Россельхознадзора рассказали о работе системы «Меркурий». К ней подключены все предприятия торговли, общепита, а также переработчики продукции животного происхождения.

Как сообщили в ведомстве, за год в крае выдали 53,5 миллиона электронных ветеринарных сертификатов. По данным проверок краевого управления Россельхознадзора, до 20% привозных и до 5% местных молочных продуктов в торговых сетях региона фальсифицируют растительными жирами.

В Подмосковье обнаружили и изъяли партию говядины, которая была привезена из Алтайского края в магазины якобы за 15 минут. Сведения по этим фактам переданы для проверки в правоохранительные органы.

– Мы увидели предприятия-фантомы, предприятия, которые якобы зарегистрированы на территории Алтайского края, которые якобы выпускают продукцию, но по факту эта продукция на предприятиях не выпускается, она выпускается где-то в другом месте, но проводится как алтайская, - рассказал в беседе с «Вести22» и. о. руководителя управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Андрей Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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