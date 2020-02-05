Барнаульские депутаты хотят вернуть прямые выборы мэра города
Политики барнаульской «Справедливой России» хотят внести эту инициативу на следующих чтениях в АКЗС. Политики требуют установить вариативность назначения главы города.
Как сообщает «Политсибру», законопроект уже обсуждался на одной из сессий АКЗС в прошлом году. Однако единороссы раскритиковали инициаторов за то, что они «делают работу» за коллег из думы.
«Наша фракция предлагает несколько вариантов. Мы предлагаем закрепить положение о том, что глава Барнаула может быть избран путем всенародных выборов, посредством конкурса, либо также депутатским корпусом из своего состава. То есть без кандидатов со стороны», - рассказала Оксана Молодых.
Эсеры считают, что будет сложно добиться поддержки инициативы даже при помощи КПРФ и ЛДПР, так как большинство депутатов - единороссы.
К слову, с инициативой о возврате выборов главы Барнаула выступали депутаты от оппозиционных фракций прошлой осенью. 24 депутата высказались за, но большинство избранников (40) - против.
На заседании думы 14 февраля пройдет «финал» конкурса на пост главы Барнаула. Претенденты - девять кандидатов. Один из лидеров - Вячеслав Франк.
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ИСТОЧНИК KP.RU